Sagður á óskalista Liverpool

Liverpool er sagt hafa áhuga á Estevao Willian, kantmanni Chelsea, og hlerað fulltrúa leikmannsins.
Hinn 19 ára gamli Estevao hefur fengið fá tækifæri undir stjórn Xabi Alonso á tímabilinu og aðeins byrjað einn af fyrstu fimm leikjum Chelsea.
Liverpool ku vilja sannfæra Brasilíumanninn að hann gæti fengið stærra hlutverk á Anfield en það gæti flækt málin að hann er samningsbundinn Chelsea til 2033 og félagið sér fyrir sér að hann gæti orðið afar mikilvægur leikmaður í framtíðinni.
Liverpool vill bæta kantmanni við leikmannahóp sinn og horfir einnig til fleiri leikmanna en Estevao.