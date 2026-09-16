Færsla ungs leikmanns United vekur athygli - Talið að hann sé að skjóta á liðsfélaga sinn sem vill fara

Shea Lacey, einn efnilegasti leikmaður Manchester United, virðist hafa sent JJ Gabriel dulin skilaboð eftir að sá síðarnefndi óskaði eftir að yfirgefa félagið.
Það kom fram í gær að hinn 15 ára gamli Gabriel vilji komast frá United og hefur hann jafnframt fjarlægt allt sem tengist félaginu af Instagram-síðu sinni.
Skömmu síðar birti hinn 19 ára gamli Lacey mynd af sér mæta á Old Trafford og lét hjarta-tjákn (e. emoji) fylgja. Milljónir hafa séð færsluna og samkvæmt enskum miðlum eru margir á því að Lacey sé að skjóta á liðsfélaga sinn.
Gabriel þykir einn allra mest spennandi ungi leikmaður United og hefur verið líkt við Lionel Messi. Hann skoraði þrennu í Evrópukeppni unglingaliða gegn Sabah í síðustu viku og átti að vera í hópi aðalliðsins fyrir leikinn gegn Brighton í deildabikarnum í kvöld. Það hefur hins vegar breyst eftir tíðindin í gær.
United vonast enn til að geta sannfært Gabriel um að vera áfram en mörg af stærstu félögum heims hafa áhuga á honum.