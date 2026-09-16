Heilsuðu að hætti fasista og fá þungt bann

Sextán stuðningsmenn Roma hafa verið settir í bann frá knattspyrnuleikvöngum á Ítalíu eftir að hafa heilsað að hætti fasista á leik liðsins gegn Atalanta á dögunum.
Atvikið átti sér stað í Curva Sud, stúku hörðustu stuðningsmanna Roma, í 2-1 sigri liðsins í byrjun þessa mánaðar.
Stuðningsmennirnir sextán hafa verið dæmdir í eins til fimm ára leikvangabann. Bannið nær einnig til leikja Roma erlendis og landsleikja Ítalíu en fjórir þeirra þurfa jafnframt að gefa sig fram við lögreglu þegar Roma spilar.