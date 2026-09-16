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DV
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Heilsuðu að hætti fasista og fá þungt bann

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 16. september 2026 15:00
Frá Stadio Olimpico í Rómarborg. Getty Images

Sextán stuðningsmenn Roma hafa verið settir í bann frá knattspyrnuleikvöngum á Ítalíu eftir að hafa heilsað að hætti fasista á leik liðsins gegn Atalanta á dögunum.

Atvikið átti sér stað í Curva Sud, stúku hörðustu stuðningsmanna Roma, í 2-1 sigri liðsins í byrjun þessa mánaðar.

Stuðningsmennirnir sextán hafa verið dæmdir í eins til fimm ára leikvangabann. Bannið nær einnig til leikja Roma erlendis og landsleikja Ítalíu en fjórir þeirra þurfa jafnframt að gefa sig fram við lögreglu þegar Roma spilar.

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