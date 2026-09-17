Stærsta áskorun Kristjönu var að sleppa tökunum: „Það þarf kjark til að standa í ljósinu“

Söngkonan Kristjana Stefánsdóttir ætlaði sér aldrei að verða dansari. Hún hafði lengi séð fyrir sér að ef hún færi einhvern tímann að ferðast um Evrópu yrði það sem djasssöngkona. Lífið hafði hins vegar aðrar hugmyndir. „Ég er bara búin að vera að túra um alla Evrópu síðan '21 sem dansari,“ segir Kristjana í nýjasta þætti í hlaðvarpinu Popparasögur.
Það sem byrjaði sem verkefni í tengslum við meistaranám danshöfundarins Lovísu Óskar Gunnarsdóttur hefur vaxið langt umfram upphaflegar áætlanir. Sýningin átti að verða tvær eða þrjár sýningar en Kristjana hefur nú tekið þátt í yfir 50 sýningum í meira en 30 löndum og verkefnið er bókað fram til ársins 2028. Þetta er ágætt dæmi um feril sem hefur sjaldan farið beinu leiðina.
Kristjana hefur komið víða við í íslensku tónlistarlífi. Auk þess að vera ein allra besta söngkona landsins hefur hún sungið bakraddir inn á fjölmargar plötur, leikið á slagverk, starfað í leikhúsi, kennt söng, verið raddþjálfari, unnið með tónlistarfólki í sjónvarpi og stúdíói og samið tónlist. Hún hefur einnig starfað með nánast öllu þekktustu tónlistarfólki landsins.
Og hún er enn að bæta nýjum köflum við söguna. Nýverið söng hún með HAM í laginu Inn í höfði mér sem kom nýlega út í tengslum við væntanlega plötu sveitarinnar.
„Að vera ekki alltaf að setja sig í sama boxið“
Sjálf telur Kristjana að fjölbreytnin sé ekki tilviljun. Hún segir spunaeðlið vera sterkan þátt í persónuleika sínum og að henni finnist mikilvægt að geta verið frjáls og gert það sem henni finnst skemmtilegt. „Að vera ekki alltaf að setja sig í sama boxið.“
Þetta sést víða á ferlinum. Hún hefur farið úr poppinu í djassinn og svo aftur í poppið, rokk og leikhús, úr söng yfir í dans og úr því að standa fremst á sviði yfir í að vinna með fólki bak við tjöldin.
Eitt af mikilvægustu samstarfsverkefnum hennar hefur verið við tónlistarmanninn Svavar Knút, sem hún lýsir eins og litlum bróður sínum. Þau kynntust fyrir um 15 árum og fundu fljótt sameiginlegan tón í ást sinni á Dolly Parton, ABBA, bluegrass og söngharmoníum.
Þau héldu tónleika saman í Viðey, ferðuðust um landið með tvær raddir og gítar og gáfu meðal annars út plöturnar Glæður og Faðmlög. Þau hafa einnig unnið sérstakt jólaverkefni með Röggu Gröndal. „Guð minn góður hvað ég elska þennan mann,“ segir Kristjana um Svavar.
Stærsta áskorunin að segja já
Kristjana segir að stærsta áskorunin hafi verið að sleppa tökunum, að hætta að ákveða fyrir fram hvernig hlutirnir eigi að verða, elta hjartað, prófa eitthvað nýtt og vera opnari fyrir því sem kemur inn. „Og mig langar að vera duglegri að segja já og prófa.“
Hún segir það jafnframt halda sér ungri og ferskri. Sköpunin er einfaldlega orðin órjúfanlegur hluti af lífi hennar. „Þetta er bara eins og gott geðlyf.“
Þess vegna getur hún fundið sköpunina víða: í söngnum, kennslunni, leikhúsinu, dansinum og jafnvel á samfélagsmiðlum. „Ég held að það sé aðalmálið að vera skapandi og búa til eitthvað, fara út úr höfðinu á sér, þú veist, vera ekki í einhverju rugli í hausnum á sér alltaf,“ segir Kristjana.
Sautján þúsund sólargeislar
Eitt af stærstu tónlistarverkefnum Kristjönu var Blái hnötturinn, þar sem hún samdi alla tónlistina og útsetti. Verkið varð mun stærra en upphaflega stóð til og tónlistin hefur síðan lifað sjálfstæðu lífi. Fyrsta lagið sem hún samdi fyrir verkefnið var 17.000 sólargeislar, lag sem henni þykir sérstaklega vænt um.
Á bak við lagið er hugmynd sem virðist passa vel við það sem hún segir um eigið líf og list: að þora að standa í ljósinu. „Það þarf kjark til að standa í ljósinu,“ segir Kristjana sem hefur ekki haldið sig við eina leið, eina tónlistarstefnu eða eitt hlutverk. Hún hefur prófað, sagt já, skipt um gír og stundum endað á allt öðrum stað en hún ætlaði sér.
Á fulla skúffu af eigin tónlist
Kristjana hefur að undanförnu rætt við framleiðanda um að gera sólóplötu þar sem hún semur allt efnið sjálf. Hún hefur samið mikið fyrir aðra, leikhús og ýmis verkefni í gegnum tíðina og segist eiga inni eina slíka plötu. „Ég á fulla skúffu af hugmyndum.“
Hún sér plötuna fyrir sér með djassívafi en vill ekki ákveða of mikið fyrir fram. Þar kemur aftur sama hugsunin og hefur fylgt ferlinum, að leyfa hlutunum að þróast. „Í staðinn fyrir að ríghalda í hugmyndir, leyfum bara að elta þær frekar.“
Því hún hefur lært að hugmynd sem fer af stað í eina átt getur hæglega endað einhvers staðar allt annars staðar. „Og þá endar maður oft á einhverjum allt öðrum stað heldur en maður hélt að maður ætlaði að gera,“ segir Kristjana.