Hafnaði sjálfur starfinu og útskýrir hvers vegna

Craig Bellamy segir að það hafi verið hans ákvörðun að hafna stjórastólnum hjá Burnley í sumar og halda áfram sem landsliðsþjálfari Wales.
Burnley ræddi við Bellamy um að taka við liðinu eftir fall úr ensku úrvalsdeildinni og gaf velska knattspyrnusambandið honum leyfi til að fara í viðræður. Bellamy ákvað hins vegar að vera áfram með velska landsliðið.
„Ég þurfti að taka ákvörðun og ég tók hana. Viðræðurnar sigldu ekki í strand, ég sagði nei. Þetta var ekki fyrir mig,“ sagði Bellamy.
„Það var auðvitað gaman að vera eftirsóttur en fyrir mig og fjölskyldu mína er þetta rétti staðurinn.“
Bellamy tók við Wales árið 2024 og stýrði liðinu upp í A-deild Þjóðadeildarinnar en mistókst að koma því á HM í sumar eftir tap gegn Bosníu í umspilinu.
Hinn 47 ára gamli Bellamy segist stefna að því að stýra Wales á EM 2028, hvar það verður eitt af gestgjöfum.