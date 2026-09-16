United byrjað að skora varnarmenn fyrir næsta sumar - Þessi sagður aftur á blaði

Manchester United hefur endurnýjað áhuga sinn á Jarrad Branthwaite, varnarmanni Everton, samkvæmt enskum fjölmiðlum.
United reyndi að kaupa Branthwaite sumarið 2024 og lagði þá fram tvö tilboð, það hæsta upp á um 50 milljónir punda. Everton hafnaði báðum og vildi fá nær 80 milljónum.
United sneri sér þess í stað að Matthijs de Ligt en nú er félagið sagt hafa haft samband á ný við fulltrúa Branthwaite.
Michael Carrick glímir við vandræði í varnarlínunni og samningar Harry Maguire, Luke Shaw og Lisandro Martinez renna allir út í lok tímabilsins.
Branthwaite er því aftur kominn ofarlega á óskalista United og mögulegt er að félagið reyni að senda leikmann til Everton sem hluta af samningnum til að lækka kaupverðið.
Everton er þó í sterkri samningsstöðu og gæti farið fram á mjög háa upphæð fyrir enska varnarmanninn.