Arnar Gunnlaugs segist ekki hafa séð neinn leikmann nema Gylfa Þór gera þetta

Gylfi Þór Sigurðsson er á sínum stað í íslenska landsliðshópnum sem spilar fjóra leiki í Þjóðadeildinni í kringum mánaðarmót. Þó Gylfi sé að spila hér heima með Víkingi kom aldrei neitt annað til greina en að velja hann.
„Gylfi er bara búinn að eiga þannig tímabil, ég hef í minningunni aldrei séð leikmann taka yfir deild eins og hann hefur gert á Íslandi í ár,“ sagði Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari um Gylfa.
Víkingur er einum sigri frá því að verja Íslandsmeistaratitilinn og á Gylfi stóran þátt í því.
„Hann er búinn að vera drifkrafturinn í Víkingsliðinu, í Evrópuleikjunum og Bestu deildinni. Það kom aldrei neitt annað til greina en að velja hann. Og þú þarft að vera helvíti góður til að spila í Bestu deildinni og komast í landsliðshópinn okkar,“ sagði Arnar enn fremur.
Ítarlegt viðtal við landsliðsþjálfaranna er í spilaranum hér að neðan.