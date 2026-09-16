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Ungir Skotar gætu orðið fyrstu hvítu leikmennirnir til að spila fyrir Úganda

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 16. september 2026 12:30

Skosku bræðurnir Olly og Seb Fisher gætu skrifað söguna með landsliðum Úganda.

Bræðurnir, sem eru 18 og 16 ára og leika með Partick Thistle, eiga rétt á að spila fyrir Úganda þar sem móðir þeirra fæddist í landinu. Talið er að þeir yrðu fyrstu hvítu leikmennirnir til að spila fyrir Úganda.

Olly, sem er markvörður, og Seb, sem er framherji, fengu boð í æfingabúðir U-20 og U-17 ára landsliða Úganda í ágúst og hafa undanfarna daga æft með liðunum.

Olly vonast til að spila með Úganda á Afríkumóti U-20 ára liða á næsta ári en Seb gæti farið með U-17 ára liðinu á HM í Katar í nóvember.

Laryea Kingston, fyrrum leikmaður Hearts í Skotlandi er þjálfari U-20 ára landsliðs Úganda.

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