Ungir Skotar gætu orðið fyrstu hvítu leikmennirnir til að spila fyrir Úganda

Skosku bræðurnir Olly og Seb Fisher gætu skrifað söguna með landsliðum Úganda.
Bræðurnir, sem eru 18 og 16 ára og leika með Partick Thistle, eiga rétt á að spila fyrir Úganda þar sem móðir þeirra fæddist í landinu. Talið er að þeir yrðu fyrstu hvítu leikmennirnir til að spila fyrir Úganda.
Olly, sem er markvörður, og Seb, sem er framherji, fengu boð í æfingabúðir U-20 og U-17 ára landsliða Úganda í ágúst og hafa undanfarna daga æft með liðunum.
Olly vonast til að spila með Úganda á Afríkumóti U-20 ára liða á næsta ári en Seb gæti farið með U-17 ára liðinu á HM í Katar í nóvember.
Laryea Kingston, fyrrum leikmaður Hearts í Skotlandi er þjálfari U-20 ára landsliðs Úganda.