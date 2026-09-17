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DV
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Martial að skrifa undir í La Liga

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 17. september 2026 11:30
Getty Images

Anthony Martial, fyrrum sóknarmaður Manchester United, er langt kominn í viðræðum um að ganga til liðs við Malaga á Spáni. Franski miðillinn Foot Mercato segir frá.

Hinn þrítugi Martial hefur verið án félags síðan samningi hans við Monterrey í Mexíkó var rift í sumar. Hann skoraði aðeins eitt mark í 20 leikjum þar eftir komuna frá AEK Aþenu.

Martial hefur hafnað nokkrum tilboðum í sumar, þar á meðal frá tveimur frönskum félögum. Þá bauð Al-Ittihad Tripoli í Líbíu honum stóran tveggja ára samning.

Frakkinn hafnaði því tilboði þar sem hann vill halda áfram að spila í einni af stærstu deildum Evrópu og gæti nú samið við Malaga á næstu dögum.

Malaga er sem stendur í 18. sæti La Liga.

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