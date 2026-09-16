Ofbeldið heldur áfram gegn skólastúlkunum í Reykjanesbæ – Sögð hafa kastað sér fram af annarri hæð

Frétt DV frá laugardeginum 5. september um linnulausar ofsóknir og einelti gagnvart þremur stúlkum, nýnemum í Fjölbrautarskóla Suðurnesja, vakti mikla athygli. Móðir einnar stúlkunnar segir í samtali við DV að lögregla og skóli hafi sýnt aukin viðbrögð við ástandinu eftir birtingu fréttarinnar. Ekkert hafi hins vegar dregið úr ofbeldinu sem hafi ef eitthvað er færst í aukana.
Ásakanir um rafrænt ofbeldi og umsátur beinast gegn 17 ára stúlku sem er nemandi á öðru ári við skólann. Hún – og raunar vinir hennar samkvæmt nýjustu upplýsingum – er sögð beina spjótum sínum að þremur vinkonum og mest þó einni þeirra, stúlku sem er af erlendu bergi brotin. Systir þessa meinta brotaþola og móðir annars meints brotaþola í málinu ræddu við DV, eins og greint var frá 5. september:
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Stúlkan er sökuð um að hakka rafræn tæki meints brotaþola, senda henni margítrekaðar líflátshótanir, hótanir um ærumeiðingar og ógeðfelld kynferðisleg skilaboð. DV greindi frá lögreglukærum í málinu en þeim hefur fjölgað og beinast einnig gegn ótilteknum vinum stúlkunnar.
Að sögn konunnar var neyðarfundur haldinn um málið í skólanum í síðustu viku og mættu fulltrúar lögreglu á fundinn. „Lögreglan mætti en hún hafði engin svör, sagði bara að rannsóknin væri að þokast áfram,“ segir konan.
Þó að konan kunni að meta að skóli og lögregla fundi um málið þá vill hún sjá miklu afdráttarlausari aðgerðir, t.d. brottrekstur úr skóla:
„Enn berast ógeðfelld skilaboð til stúlknanna og þær hafa ekki getað mætt neitt alla vikuna í skólann. Gjörsamlega búið að ræna þær náminu, andlegri heilsu og þær sofa ekki né borða. Lögreglan boðaði okkur í kærumóttöku og símar þeirra voru settir í afritun en ekkert meira heyrst eða gerst. Áreitið hefur aukist svo mikið að um daginn var haldinn neyðarfundur í skólanum þar sem lögreglan var kölluð til. Við viljum meintum geranda vísað úr skóla á meðan rannsókn stendur yfir en hún nýtur bara mjög mikils stuðnings og gott ef ekki meiri en þolendurnir. Við fórum á lögreglustöðina í síðustu viku þar sem kom í ljós að viðkomandi er búinn að hakka nýja símann hjá erlendu stúlkunni og símana hjá hinum líka!“
Hafi kastað sér út um glugga af annarri hæð
Konan segir erlendu stúlkuna hafa fengið margítrekuð skilaboð þess efnis að ef hún hoppaði ekki út um gluggann á heimili sínu, á annarri hæð í blokk, yrði fjölskylda hennar myrt. Stúlkan á smám saman að hafa bognað undan hótununum og stokkið út um gluggann. Var hún flutt á sjúkrahús en meiðsli hennar reyndust ekki alvarleg og var hún útskrifuð skömmu síðar. Rétt eftir að atvikið var tilkynnt fylltist svæðið af lögreglumönnum sem leituðu meints geranda en konan veit ekki hvernig sú leit gekk.
„Hún slapp vel frá þessu en síðan var henni sent myndband af sjálfri sér að hoppa út um gluggann.“
Konan segir að dóttir hennar hafi fengið skilaboð um að það stæði til að kveikja í heimili þeirra. Þær kusu að trúa því ekki að um alvöru væri að ræða og blokkuðu símana sem skilaboðin komu frá. Sem betur fer reyndist þetta vera gabb. En hún segir að hinar stöðugu hótanir séu óbærilegar.
„Álagið er orðið svo svakalegt að það er stjórnlaust,“ segir hún. „Lögreglan lofaði harðara eftirliti en ég hef ekki orðið vör við það.“
Lögregla svarar DV
Við vinnslu fréttarinnar sem birtist 5. september sendi DV fyrirspurn á embætti Lögreglustjórans á Suðurnesjum og spurðist fyrir um málið. Svar barst tveimur dögum eftir birtingu fréttarinnar og er svohljóðandi:
„Lögreglan á Suðurnesjum hefur fengið tilkynningar um meint áreiti gagnvart ungmennum. Málin eru á frumstigi og ekki hægt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu.“
Konan segir að barnavernd hafi ekki brugðist við tilkynningum í málinu. Segir hún að kerfið sé að bregðast stúlkunum, sérstaklega erlendu stúlkunni sem verður fyrir mesta áreitinu.
„Kerfið, barnavernd, lögreglan og skólinn eru að bregðast henni. Og áreitið er bara að aukast,“ segir hún.