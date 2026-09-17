Óvissa með stórstjörnu Chelsea

Joao Pedro, stjarna Chelsea, hefur dregið sig úr landsliðshópi Brasilíu vegna meiðsla.
Hinn 24 ára gamli Pedro hafði verið valinn í hóp Carlo Ancelotti fyrir leikina gegn Ástralíu og Indlandi en brasilíska knattspyrnusambandið staðfesti að hann væri meiddur. Chelsea hefur þó ekki enn gefið út upplýsingar um meiðslin.
Pedro missti af æfingu Chelsea fyrr í vikunni en enskir miðlar segja að hann hafi þó verið að fylgja sérstöku æfingaplani. Óvíst er þó hvort hann geti spilað gegn Brentford um helgina.
Brasilíumaðurinn hefur byrjað tímabilið af krafti og komið að sex mörkum í ensku úrvalsdeildinni.