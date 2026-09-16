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United úr leik eftir að hafa hent frá sér góðri forystu - Everton og Villa áfram

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 16. september 2026 20:51
Getty Images

Manchester United er úr leik í enska deildarbikarnum eftir 3-2 tap gegn Brighton á Old Trafford.

United byrjaði af krafti og komst í 2-0 á fyrstu tíu mínútunum. Shea Lacey skoraði á 8. mínútu og Mason Mount bætti öðru marki við tveimur mínútum síðar.

Brighton svaraði hins vegar fyrir hlé þegar Charalampos Kostoulas minnkaði muninn. Pascal Groß jafnaði síðan á 65. mínútu og Maxim De Cuyper fullkomnaði viðsnúninginn fimm mínútum síðar.

Aston Villa tryggði sér sæti í næstu umferð með 3-1 sigri á Coventry. Tammy Abraham skoraði tvívegis fyrir Villa og Ross Barkley eitt mark. Victor Torp skoraði mark Coventry.

Fleetwood Town gerði sér þá lítið fyrir og sló Sheffield United út með 1-0 sigri. Sjálfsmark Rhys Norrington-Davies réð úrslitum.

Everton fór einnig áfram eftir 1-0 sigur á Wolves. Carlos Alcaraz skoraði eina mark leiksins á 80. mínútu.

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