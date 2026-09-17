Hætt í starfinu og ætlar aldrei að snúa aftur - Útskýrir hvers vegna

Bianca Westwood, fyrrum sjónvarps- og fréttakona á Sky Sports, segist líklega aldrei munu starfa við fótbolta aftur.
Westwood starfaði hjá Sky í 22 ár en þáði starfslokasamning árið 2023. Hún segir tækifærunum hafa farið fækkandi undir lokin og að hún hafi fundið fyrir því að yfirmenn Sky hefðu ekki mikla trú á sér.
„Ég er ekki að fara aftur til Sky og mun líklega aldrei vinna við fótbolta aftur,“ sagði hin 51 árs gamla Westwood á TikTok.
„Það er fyndið að nú fæ ég endalaust hrós fyrir hversu góður fréttamaður og fótboltakynnir ég var. Þegar ég byrjaði sögðu hins vegar allir að ég væri ömurleg.“
Westwood hefur nú breytt algjörlega um stefnu og einbeitir sér að efni fyrir konur á samfélagsmiðlum, meðal annars um tísku, snyrtivörur og húðumhirðu.
„Ég elska það sem ég geri núna,“ sagði Westwood.