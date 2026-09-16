Telur að VAR sé farið að hafa þessi alvarlegu áhrif á dómara

Keith Andrews, stjóri Brentford, telur að VAR hafi gert dómurum erfiðara fyrir að taka sjálfstæðar ákvarðanir í leikjum.
„Við þurfum einfaldlega að leyfa þeim að dæma leikinn, vera manneskjur og taka ákvarðanir,“ sagði Andrews eftir sigur á Reading í deildabikarnum í gær.
VAR var ekki notað í leiknum og þótti honum ekki mikið til dómgæslunnar koma.
„Dómararnir taka ekki lengur stórar ákvarðanir, sér í lagi í vítateignum, vegna tækninnar. Mér finnst það mikil synd.“
Ummælin koma í kjölfar umdeilds sigurmarks Erling Braut Haaland í Manchester-slagnum um helgina. Dómarasamtökin hafa viðurkennt að mistök hafi verið gerð með því að leyfa markinu að standa, þar sem Enzo Fernandez var rangstæður og hafði áhrif á leikinn.
„Það er ansi alvarlegt að markið hafi fengið að standa,“ sagði Andrews, sem telur að aftur þurfi að leyfa dómurum að taka ákvarðanir og gera mistök.