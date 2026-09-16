Garnacho stráir salti í sár stuðningsmanna United - Endurbirti þetta myndband í gær

Alejandro Garnacho hefur vakið athygli eftir að hafa deilt færslu um stöðu JJ Gabriel, hins 15 ára gamla leikmanns Manchester United sem hefur óskað eftir því að yfirgefa félagið.
Gabriel er talinn einn efnilegasti leikmaður akademíu United og hefur formlega óskað eftir því að vera leystur undan skráningu sinni hjá félaginu.
Garnacho endurbirti færslu um málið á samfélagsmiðlum og vakti það strax athygli stuðningsmanna United, enda þekkir hann sjálfur vel til þess að vera ungur og efnilegur leikmaður á Old Trafford.
Garnacho fór frá United fyrir rúmu ári eftir að hafa lengi verið talinn eitt mesta efni félagsins. Hann gekk til liðs við Chelsea en átti mjög erfitt fyrsta tímabil í London.
Argentínumaðurinn var síðan lánaður til Aston Villa í sumar í von um að koma ferlinum aftur á réttan kjöl.
Gabriel hefur á sama tíma vakið gríðarlega athygli í yngri liðum United og hefur jafnvel verið kallaður „Kid Messi“.
United óttast nú að missa eitt sitt mesta efni og Manchester City hefur meðal annars verið orðað við leikmanninn.