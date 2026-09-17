Gugga lenti í hræðilegu atviki rétt fyrir fermingu – „Þetta var mikið sjokk og bara ekki gott fólk“

Guðbjörg Inga Guðjónsdóttir eða Gugga varð landsþekkt ásamt manninum sínum, Jóa heitnum, eftir að Kompás gerði þátt um þau og þeirra neyslu fyrir mörgum árum síðan. Hún er nýjasti viðmælandi hlaðvarpsins Sterk saman.
Gugga ólst upp hjá ömmu sinni þar sem báðir foreldrar hennar voru virkir alkóhólistar.
„Amma hugsaði alltaf voða vel um mig og við vorum mjög nánar þó ég átti mig á því í dag að það hafi vantað upp á að sýna ást og kærleika í orðum og svoleiðis.“
Gugga byrjaði að drekka fyrir fermingu og drakk þá þannig að hún drapst áfengisdauða.
Hún rifjar upp atvik sem gerðist stuttu fyrir ferminguna: „Ég fór á fyllerí hjá pönkurum sem voru miklu eldri en ég og sofnaði þar. Þegar ég vaknaði var búið að raka á mér hárið auk þess að skafa alveg bút fyrir ofan eyrað og reyna að skrifa þar með rakvélinni. Þetta var mikið sjokk og bara ekki gott fólk.“
Neyslan þróaðist með tímanum og aðeins sautján ára var það eldri kona sem sprautaði hana í fyrsta skipti. Eftir það var ekki aftur snúið. „Ég breyttist mikið eftir að ég byrjaði að sprauta mig. Ég fór að vera dónaleg og með stæla við ömmu, sem ég hafði aldrei verið með sem dæmi.“
Gugga fór „all in“, ef það er hægt að segja sem svo, í sprautuneysluna og var fljótt komin með lifrabólgu C, aðeins 19 ára.
„Ég var óstöðvandi samt alveg til 25 ára.“
Eins og gefur að skilja er Gugga með þungan bakpoka af áföllum en það var tiltölulega snemma í lífinu sem hún tók Jesú inn í líf sitt og er trúuð.
Hún man það eins og það hafi gerst í gær þegar hún hitti Jóa og þau fóru að vera saman. „Ég labbaði inn á Langabar og þar sat Jói og sagði: “Nei, er Gugga feita bara orðin mjó.““
Þau Jói og Gugga voru saman eftir það og stóðu saman í einu og öllu.
Neyslan versnaði og einn daginn kom til þeirra sjómaður og bauð þeim töflu til að prófa, Contalgin.
„Þarna bara gerðist eitthvað, það tók fjóra daga að verða líkamlega háður. Eftir það snerist lífið bara um að redda næsta skammti til að vera ekki veik.“
Árin á götunni voru strembin, stundum voru þau í herbergjum, stundum í ruslageymslum eða stigagöngum en Gugga segir: “Maður venst öllu. Stöku sinnum fór ég í Konukot og hann í Gistiskýlið en annars vorum við betlarar í bænum”.
Gugga hefur verið edrú og í bata síðan árið 2011 eða í 15 ár. Þau hjónin stóðu saman í edrúmennskunni en Jói lést í mars árið 2020 eftir baráttu við krabbamein.
Gugga talar opinskátt um sína fortíð, áföllin, neysluna og edrúmennskuna en viðtalið er í spilaranum hér fyrir neðan.