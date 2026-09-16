Arsenal hefur áhuga á að kaupa vonarstjörnu Liverpool

Arsenal fylgist náið með stöðu Rio Ngumoha hjá Liverpool og gæti reynt að fá hinn 18 ára gamla kantmann ef hann skrifar ekki undir langtímasamning á Anfield.
Samkvæmt The Athletic er Ngumoha talinn einn efnilegasti ungi leikmaður Liverpool og hefur þegar komið við sögu í 35 leikjum með aðalliðinu. Þar hefur hann skorað tvö mörk.
Ngumoha gekk til liðs við Liverpool frá Chelsea árið 2024 og hefur haldið áfram að þróast hratt á Merseyside.
Arsenal hefur lagt mikla áherslu á unga leikmenn undanfarin ár og er sagt fylgjast vel með samningsstöðu hans.
Liverpool vill hins vegar tryggja framtíð leikmannsins hjá félaginu og koma í veg fyrir að áhugi annarra liða þróist yfir í formlegt tilboð.
Staða Ngumoha gæti því orðið eitt af málunum sem fylgst verður vel með á næstu mánuðum.