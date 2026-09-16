Norðlendingur viðurkennir að hafa ítrekað nauðgað konu sinni

Landsréttur hefur staðfest gæsluvarðhaldsúrskurð Héraðsdóms Norðurlands eystra yfir manni sem hefur játað að hafa ítrekað nauðgað sambýliskonu sinni og barnsmóður auk þess að beita hana margsinnis líkamlegu ofbeldi með til að mynda vopnum og kyrkingum.
Í úrskurði héraðsdóms í málinu kemur fram að samkvæmt greinargerð embættis lögreglustjórans á Norðurlandi eystra hafi málið komið fyrst inn á borð lögreglu vegna sjálfsvígstilraunar mannsins. Þegar lögreglan hafi komið á heimili mannsins og konunnar hafi hún farið að tjá sig um áralangt ofbeldi sem hún hafi búið við síðan samband hennar og mannsins hófst.
Hún hafi lýst miklu líkamlegu ofbeldi, kynferðislegu ofbeldi og stjórnun og kúgun. Hún hafi lýst því að maðurinn hafi ítrekað tekið hana hálstaki, stungið hana með hníf í bakið, lagt hafnaboltakylfu að hálsi hennar og ítrekað neytt hana til kynlífs með ofbeldi og án hennar samþykkis. Í síma mannsins hafi fundist
myndir þar sem hann hafi verið að stunda kynlíf með konunni og hún virst vera sofandi.
Játning
Kom enn fremur fram í greinargerðinni að maðurinn hafi játað að hafa ítrekað neytt konuna til kynlífs með ofbeldi og hafa líka stundað kynlíf með henni þegar hún var sofandi. Hann lýsi þeim tilvikum þannig að konan hafi sofnað eftir að þau hófu kynlífið
og hann haldið áfram eftir að hún sofnaði. Konan hafi ekki vitað af þessum tilvikum þegar gögn um þetta voru borin undir hana og orðið fyrir áfalli við að sjá þessar myndir.
Segir enn fremur að maðurinn viðurkenni að hafa með
aflsmunum neytt konuna til kynlífs. Hvorugt þeirra geti tímasett tilvikin nákvæmlega en konan segi að þetta hafi gerst um það bil tvisvar í mánuði á sambúðartímanum en suma mánuði hafi engin slík tilvik átt sér stað.
Segir síðan í greinargerðinni:
„Miðað við frásögn brotaþola eru tilvikin því mjög mörg.“
Maðurinn hafi játað þetta en segi tilvikin færri. Hann hafi einnig játað líkamsárásir, kyrkingar, hnífsstungu o.fl. Hann
hafi einnig játað að hafa beitt konuna og börn þeirra mikilli stjórnun og kúgun. Maðurinn hafi einnig ítrekað hótað að drepa sig, konuna og börnin.
Segir því næst í úrskurði Héraðsdóms Norðurlands eystra að í skýrslutöku nr. 2 hjá lögreglu hafi maðurinn aftur játað mikið líkamlegt ofbeldi gegn konunni og ítrekaðar nauðganir.
16 ár
Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra rökstuddi kröfu sína um gæsluvarðhald yfir manninum með því að vísa til þess að það liggi fyrir í málinu mjög sterkur grunur um að hann hafi ítrekað nauðgað konunni. Refsirammi fyrir slíkt brot sé 16 ár. Hann hafi einnig játað ítrekaðar kyrkingar og líkamsárás með vopnum. Brotin teljist almennt þess eðlis að almannahagsmunir krefjist gæsluvarðhalds yfir manninum.
Héraðsdómur Norðurlands Eystra féllst á þessi rök og segir í úrskurði dómsins að skilyrði laga fyrir gæsluvarðhaldi séu uppfyllt. Brot þau sem maðurinn sé grunaður um hafi hann játað fyrir lögreglu. Framburður konunnar hjá lögreglu styrki eindregið þann grun að maðurinn hafi framið þessi brot sem séu þess eðlis að ætla verði að varðhald sé nauðsynlegt
með tilliti til almannahagsmuna.
Maðurinn áfrýjaði úrskurðinum til Landsréttar og krafðist þess að hann yrði felldur úr gildi eða honum gert að sæta vistun á sjúkrahúsi eða viðeigandi geðheilbrigðisstofnun í stað gæsluvarðhalds.
Landsréttur segir að fyrir liggi að maðurinn hafi verið vistaður á geðdeild en sé nú útskrifaður. Vísar rétturinn til ákvæða laga um um fullnustu refsinga þar sem fram kemur að fangar skuli njóta sambærilegrar heilbrigðisþjónustu og almennt gildir. Í ljósi þessa staðfesti Landsréttur úrskurðinn um gæsluvarðhald yfir manninum sem gildir til 9. október næstkomandi