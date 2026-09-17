Hafa samband
DV
433

Myndband: Bolli og Hjammi tókust á fyrir stóru stundina - „Heimir ef þú ert að horfa, það er skömm að þessu!“

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 17. september 2026 13:25

Bolli Már Bjarnason, stuðningsmaður Þróttar, og Hjálmar Örn Jóhannsson, stuðningsmaður Fylkis, hituðu upp fyrir úrslitaleik umspils Lengjudeildar karla á laugardag, þar sem þeirra lið mætast.

433.is ræddi við þessa afar hressu félaga á Laugardalsvelli í dag, en þar fer leikurinn einmitt fram klukkan 16:15 á laugardag.

Báðir eru þeir bjartsýnir fyrir leik, enda flott tímabil að baki hjá báðum liðum. Það er hins vegar ljóst að aðeins eitt lið getur fylgt Aftureldingu upp í deild þeirra Bestu.

Skotin fengu að fljúga á milli manna í upphitun fyrir leikinn með Bolla og Hjálmari, eins og sjá má hér að neðan. 

Fleiri fréttir