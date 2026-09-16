Howard Webb útskýrir af hverju ákveðið var að viðurkenna mistökin um leið

Howard Webb, yfirmaður dómaramála hjá Pro Ref, hefur viðurkennt að alvarleg mistök hafi verið gerð þegar sigurmark Manchester City gegn Manchester United var látið standa.
Erling Haaland skoraði eina mark leiksins á 60. mínútu. Hann var upphaflega dæmdur rangstæður en VAR lét Michael Oliver snúa dómnum við.
Endursýningar sýndu hins vegar að þó Haaland hafi verið réttstæður var Enzo Fernandez rangstæður og hafði áhrif á varnarleik United.
„Við töldum mikilvægt að viðurkenna mistökin,“ sagði Webb.
„Við vitum að Haaland var ekki rangstæður en við vitum líka að Fernandez var rangstæður og hafði nánast örugglega áhrif á varnarmenn Manchester United og líklega markvörðinn líka.“
Webb sagði þá sem komu að ákvörðuninni hafa orðið fyrir miklum vonbrigðum með niðurstöðuna. VAR-dómarinn Matt Donohue og aðstoðarmaður hans Blake Antrobus verða ekki við störf aftur fyrr en eftir landsleikjahlé.
Webb upplýsti jafnframt að Manchester United hefði fengið að heyra upptökuna af samskiptum dómaranna.
„Við höfum haft samband við Manchester United og viðurkennt mistökin. Við viljum vera gagnsæ og opin og höfum sýnt félaginu bæði hljóðupptökuna og myndskeiðið.“