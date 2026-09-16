Ófrísk kona sem var þrítug lést skyndilega - Var að gera þetta tíu mínútum áður en hún fannst

Kayla Saager-Beckley, fyrrverandi háskólaknattspyrnukona í Bandaríkjunum, er látin aðeins 30 ára gömul.
Hún var ólétt að fyrsta barni sínu með eiginmanni sínum John Beckley, sem starfar sem þjálfari hjá Tulsa í bandaríska háskólafótboltanum.
Tre Lamb, aðalþjálfari Tulsa, greindi frá andláti hennar og sagði að hún hefði verið við æfingar að morgni síðasta miðvikudags en fundist meðvitundarlaus skömmu síðar.
„Hún var að æfa og tíu mínútum síðar fannst hún meðvitundarlaus,“ sagði Lamb.
Hann bætti við að síðustu dagar hefðu verið afar erfiðir fyrir Beckley, starfslið Tulsa og fjölskyldur þeirra.
Saager-Beckley og Beckley gengu í hjónaband í júní og áttu von á dóttur sem þau höfðu ákveðið að nefna Sawyer.
Saager-Beckley lék áður með Binghamton University og þótti öflugur sóknarmaður á sínum tíma.
Binghamton sendi frá sér yfirlýsingu þar sem hennar var minnst sem hæfileikaríks leikmanns og einstaklings með stórt hjarta.
Dánarorsök hefur ekki verið gefin upp. Tulsa mun heiðra minningu hennar með sérstökum límmiða á hjálmum leikmanna í næsta leik liðsins.