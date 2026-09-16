Fær á baukinn á Ítalíu eftir aðeins nokkra daga - „Þjóðverjann skortir nákvæmni og hann gerir allt rangt“

Nick Woltemade hefur fengið harða útreið í ítölskum fjölmiðlum eftir erfiða byrjun hjá Juventus.
Þýski framherjinn, sem er 24 ára, kom til Juventus á láni frá Newcastle á lokadegi félagaskiptagluggans og hefur komið tvisvar inn af bekknum.
Í 3-2 tapinu gegn Sassuolo um helgina fékk Woltemade tvö góð færi en tókst ekki að nýta þau. Gazzetta dello Sport var afar gagnrýnið á frammistöðu hans.
„Woltemade á greinilega í miklum vandræðum með að aðlagast leik liðsins. Hann reynir sitt besta en skortir skýrleika á mikilvægum augnablikum,“ skrifaði blaðið.
Gazzetta gekk enn lengra og sagði. „Woltemade sóar færunum. Þjóðverjann skortir nákvæmni og hann gerir allt rangt.“
Woltemade og Randal Kolo Muani hafa báðir verið undir smásjánni eftir komu sína til Juventus, enda hefur hvorugur náð að setja mark sitt á sóknarleik liðsins til þessa.