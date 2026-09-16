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DV
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Tekur stóra ákvörðun - „Mesti heiður lífs míns“

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 16. september 2026 17:00

James Rodriguez hefur lagt landsliðsskóna á hilluna eftir að hafa spilað í 15 ár fyrir Kólumbíu.

Hinn 35 ára gamli Rodriguez lék 131 landsleik, skoraði 31 mark og var lengi fyrirliði liðsins. Hann tók þátt á þremur heimsmeistaramótum og fjórum Suðurameríku-mótum.

„Takk fyrir hvern leik, hverja gleðistund, hvert tár og hvern draum sem við deildum. Að klæðast litum kólumbíska landsliðsins var einn mesti heiður lífs míns,“ sagði Rodriguez.

Hann sló eftirminnilega í gegn á HM 2014 þegar Kólumbía komst í 8-liða úrslit. Rodriguez varð markahæstur mótsins með sex mörk og stórbrotið mark hans gegn Úrúgvæ var valið mark ársins hjá FIFA.

Rodriguez gekk til liðs við Atletico Nacional í síðustu viku eftir að hafa yfirgefið Minnesota United. Hann hefur meðal annars leikið með Real Madrid, Bayern Munchen og Everton á ferlinum.

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