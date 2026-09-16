Tuchel sér eftir því að hafa ekki borðað gras á HM - „Þetta var augnablikið“

Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands, segir að stærsta eftirsjá hans frá HM í sumar sé að hafa ekki tekið með sér sérstaka minningu frá sigrinum gegn Mexíkó á Azteca.
England vann 3-2 sigur í eftirminnilegum leik þar sem liðið lék stóran hluta síðari hálfleiks manni færra.
„Ég sendi vini mínum skilaboð eftir leikinn og skrifaði að ég sæi eftir því að hafa ekki borðað smá gras eftir leikinn, bara til að varðveita eitthvað af þessari upplifun inni í mér að eilífu,“ sagði Tuchel.
„Þannig var tilfinningin. Þetta var augnablikið.“
England hafnaði í þriðja sæti á HM eftir tap gegn Argentínu í undanúrslitum. Tuchel lýsti þeim ósigri sem sársaukafullum en segir liðið hafa lært mikið af mótinu.
Hann bendir á að England hafi leikið tíu leiki í Norður-Ameríku í sumar, unnið átta, gert eitt jafntefli og tapað einum.
Tuchel segir nú horft til EM 2028 og telur undirbúning fyrir það mót einfaldari.
„Ég held að við séum skrefi nær. Það er mjög erfitt að undirbúa sig fyrir HM í Bandaríkjunum, en ég held að það sé hægt að undirbúa sig betur fyrir EM.“
Tuchel segir tengslin við leikmannahópinn jafnframt hafa styrkst mikið í sumar.