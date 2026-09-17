Vandræðagemsinn óvænt orðaður við enska boltann

Tottenham íhugar að semja við Mauro Icardi eftir slæma byrjun liðsins á tímabilinu. Þessu er haldið fram í ítölskum miðlum.
Hinn 33 ára gamli Icardi er án félags í kjölfar þess að hafa yfirgefið Galatasaray í sumar eftir fjögurra ára dvöl. Tottenham getur því samið við hann þrátt fyrir að félagaskiptaglugginn sé lokaður.
Lið Roberto De Zerbi hefur ekki skorað eitt einasta mark í fyrstu fjórum leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni og er í 17. sæti með tvö stig.
Tottenham styrkti sig vel í sumar en það hefur ekki skilað árangri hingað til.
Olympiacos hefur einnig sett sig í samband við hinn skrautlega Icardi en launakröfur Argentínumannsins gætu reynst fyrirstaða fyrir það félag sem vill semja við hann.