Komið kurr í herbúðir Crystal Palace

Steve Parish, stjórnarformaður Crystal Palace, er sagður hafa verið ósáttur við ákvörðun Pierre Sage að skilja Jaydee Canvot eftir utan hóps í tapinu gegn Ipswich um helgina.
Sage sagði ákvörðunina hafa verið íþróttalega og vísaði til slakrar frammistöðu Canvot gegn Fulham og lélegrar æfingaviku.
Samkvæmt Daily Mail fór þessi harkalega meðferð á hinum 20 ára gamla varnarmanni illa í stjórn félagsins, enda er Canvot talinn mikilvægur hluti af framtíðaráætlunum Palace.
Frakkinn varð fastamaður á síðari hluta síðasta tímabils eftir brottför Marc Guehi og hafði byrjað fyrstu þrjá deildarleiki tímabilsins undir stjórn Sage.
Palace hefur byrjað tímabilið illa, tapað þremur af fyrstu fjórum leikjum sínum og fengið á sig ellefu mörk.
Sage tók við liðinu af Oliver Glasner í sumar og er þegar undir nokkurri pressu eftir erfiða byrjun.