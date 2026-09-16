Óttast það að vonarstjarnan fari yfir til City

Manchester United óttast að hinn 15 ára gamli JJ Gabriel gæti gengið til liðs við grannana í Manchester City eftir að hafa óskað eftir því að yfirgefa félagið.
Samkvæmt The Sun hefur Gabriel tilkynnt United að hann vilji fara og félagið stendur því frammi fyrir því að missa einn efnilegasta leikmann akademíunnar.
Manchester City er sagt vera meðal þeirra félaga sem fylgjast náið með stöðunni og gæti reynt að nýta sér óvissuna í kringum framtíð hans.
Gabriel hefur vakið mikla athygli þrátt fyrir ungan aldur og er talinn einn áhugaverðasti leikmaður sinnar kynslóðar hjá United.
United mun nú reyna að sannfæra hann um að halda áfram hjá félaginu, en ótti er sagður vera til staðar um að hann velji City.