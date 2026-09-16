Ósátt með ummæli Hildar: „Ósanngjörn, ófagleg og lýsa fullkomnu skilningsleysi“

Baráttukonurnar Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir, Sema Erla Serdar og Þorbjörg Þorvaldsdóttir eru ekki par sáttar við ummæli Hildar Björnsdóttur borgarstjóra um mannréttindaskrifstofu borgarinnar sem var lögð niður í sumar eftir að nýr meirihluti tók við. Einn af forverum Hildar gerir ítarlega grein fyrir því sem hann segir skrifstofuna hafa áorkað og fyrrverandi starfsmaður skrifstofunnar er verulega ósáttur við borgarstjórann.
Sjá einnig: Mannréttindaskrifstofan lögð niður
Töluverður styr hefur verið um niðurskurðinn hjá borginni og var Hildur að ræða þær aðgerðir í Kastljósi fyrr í vikunni þegar talið barst að mannréttindaskrifstofunni.
„Við stöndum meðal fremstu þjóða þegar kemur að mannréttindum og ég tala nú ekki um réttindi hinsegin fólks. Ég get alveg sagt þér að það er ekki vegna þess að það hafi verið að störfum einhver sex manna mannréttindaskrifstofa hjá Reykjavíkurborg.“
Spurði Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi hvort mannréttindaskrifstofan hefði ekki gert neitt gagn, Hildur sagði hana ekki hafa gert það.
„Með fullri virðingu fyrir henni þá gerði hún það ekki. Við sögðum líka, mjög skýrt í kosningunum, að við myndum leggja þessa skrifstofu niður, fengjum við til þess tækifæri.“
Gríðarlegt virðingarleysi
Ugla Stefanía, sem starfaði á mannréttindaskrifstofunni sem sérfræðingur í málefnum hinsegin fólks, deilir þessum ummælum og segir á Facebook:
„Mér finnst eitt að fara í skipulagsbreytingar og hagræðingu, en það er eitthvað allt annað að segja að starfsfólkið þitt hafi ekki verið að gera neitt gagn. Í því felst gríðarlegt virðingarleysi.“
Segir Ugla að með þessu sé Hildur að tala niður til mannréttindaskrifstofunnar sem unnið í áraraðir að verkefnum á borð við ofbeldi, jafnréttismál og lýðræðismál, sjálf starfaði Ugla meðal annars við regnbogavottanir.
„Svona ummæli finnst mér vera ósanngjörn, ófagleg og lýsa fullkomnu skilningsleysi á þeim verkefnum og starfi sem skrifstofan hefur sinnt í nær tvo áratugi. Þess fyrir utan að fjórir af sex starfskröfum héldu vinnu (ég þar á meðal) og voru færð á önnur svið. Að fólk leyfi sér að tala svona um starfsfólk sitt er auðvitað fyrir neðan allar hellur. Við eigum öll skilið meiri virðingu en svo,“ segir Ugla og kvittar undir með:
„Kveðja, ein af fyrrum gagnslausu starfskröftum Mannréttindaskrifstofu.“
Sema Erla er ekki hrifin af ummælum Hildar og segir: „Váá! Hvernig getur borgarstjóri í alvöru leyft sér að tala svona niður til starfsfólks borgarinnar og gera svona lítið úr störfum þeirra? Æðsti yfirmaður borgarinnar leggur að sjálfsögðu línurnar fyrir það hvers konar menning fær að viðgangast innan stofnana hennar og ef svona dónaskapur er viðmiðið óttast ég áhrifin sem þetta mun hafa á starfsfólkið á gólfinu, ekki síst þau sem tilheyra jaðarsettum hópum, og ekki var staðan mjög góð fyrir.“
Þorbjörg Þorvaldsdóttir, bæjarfulltrúi í Garðabæ, hafnar því að mannréttindaskrifstofan hafi verið gagnslaus: „Ólíkt því sem sumt fólk í áhrifastöðum virðist halda, þá koma aukin réttindi og viðhorfsbreytingar til minnihlutahópa ekki af sjálfu sér. Framlag Reykjavíkur hefur skipt fáránlega miklu máli.“
Hvað gerði hún?
Dagur B. Eggertsson þingmaður Samfylkingarinnar og fyrrverandi borgarstjóri segir það alrangt að mannréttindaskrifstofan hafi ekki gert neitt gagn.
Hann segir í Facebook-pistli að það sem skrifstofan hafi helst áorkað sé:
1. Að eyða launamun kynjanna hjá Reykjavíkurborg.
2. Breytt og betri nálgun gegn heimilisofbeldi.
3. Stofnun Bjarkarhlíðar, miðstöð fyrir fórnarlömb ofbeldis.
4. Ofbeldislausir skemmtistaðir og barátta gegn nektarstöðum og mansali í Reykjavík.
5. Hinsegin fræðsla í skólum og þátttaka borgarinnar í Hinsegin dögum.
6. Regnbogavottun vinnustaða.
7. Stuðningur og samstarf við Samtökin 78 og önnur mannréttindasamtök, meðal annars samningar um Hinseginn félagsmiðstöð fyrir unglinga.
8. Römpum upp Reykjavík (og svo Ísland), þáttur í aðkomu borgarinnar að brautryðjandi verkefni Haraldar Þorleifssonar .
9. Umfjöllun um fjölmenningu, utanumhald um fjölmenningarráð, fræðsla og stuðningur við inngildingu.
10. Málefni eldri borgara og stuðningur við öldungaráð.
Skrifar Dagur meðal annars:
„Í mínum huga eru þessir þættir og barátta gegn ofbeldi í öllum þess myndum órjúfanlegur hluti og eitt lykilatriðið í að skapa öryggi og lífsgæði og þá sterku tilfinningu að í Reykjavík getum við öll verið eins og við erum.“
Tala illa um
Fyrrverandi starfsmaður skrifstofunnar, sem var sagt upp störfum hjá borginni þegar skrifstofan var lögð niður, er alls ekki sáttur við borgarstjórann og skrifar í færslu á samfélagsmiðlum:
„Ég hef aldrei haft yfirmann sem talar svona illa um sitt starfsfólk og þá starfsemi sem hún er í forsvari fyrir.“
Bendir starfsmaðurinn á að starfsfólk skrifstofunnar hafi unnið sín verkefni í umboði kjörinna fulltrúa:
„Ég er sannarlega hugsi yfir þessu hversu langt er hægt að ganga í að tala niður starfsemi mannréttindaskrifstofu og þá vegna þess að kjörin fulltrúi annaðhvort þekkir ekki verkefni skrifstofunnar og eða skyldur sveitarfélagsins. Afhverju ekki að ræða málefnalega um verkefni sem unnin voru og á uppbyggilegan hátt?“
Starfsmaðurinn fyrrverandi segir að sannarlega hafi kjörnir fulltrúar fullt vald til að gera breytingar:
„En að hlusta ítrekað á og af borgarstjóra hversu gagnslaus starfsemin og starfsfólkið sem þar vann hafi verið, er ófagmannlegt og veldur þannig vonbrigðum að ég er með hálfgert óbragð í munninum.“
Starfsmanninum var ekki boðið nýtt starf hjá borginni og segir Heiða Björg Hilmisdóttir fyrrverandi borgarstjóri í athugasemd að hún vilji sjá rökstuðning fyrir því:
„Takk fyrir frábært samstarf og gangi þér innilega vel í framtíðinni.“