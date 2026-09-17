Venni léttur fyrir stóra daginn: „Ég er ekki að fara að skora og Heimir er ekki að fara að taka neinar utanfótar snuddur í þessum leik“

Sigurvin Ólafsson, þjálfari Þróttar, er spenntur fyrir úrslitaleik umspils Lengjudeildar karla gegn Fylki á laugardag. Hann segir sína menn klára í slaginn.
Þróttur vann Njarðvík í undanúrslitunum og Fylkir vann HK. Nú spila liðin einn stakan úrslitaleik á Laugardalsvelli um að fylgja Aftureldingu upp í Bestu deildina.
„Ég hlakka til að dansa,“ sagði Sigurvin, gjarnan kallaður Venni, við 433.is, er hann var spurður hvernig honum litist á að vera mættur á stóra ballið í Laugardalnum.
Það er mikið undir í leiknum, sæti í Bestu deildinni og miklir fjármunir, og því mikilvægt að halda spennustiginu réttu.
„Við vorum að gera svipaða hluti í undanúrslitunum, sem er svipað dæmi en auðvitað tveir leikir. Mistök geta verið dýr þar eins og hér. Þetta er ákveðinn línudans, ég vil ekki segja mönnum að labba inn á völlinn með kúkinn í buxunum og skíthræddir við að gera mistök. Við viljum bara spila okkar leik og gera það vel, vera hugrakkir,“ sagði Venni.
Heimir Guðjónsson er þjálfari Fylkis og verður áhugavert að fylgjast með skák hans og Venna.
„Það verður mjög gaman. Ég þekki Heimi mjög vel og hann mig. En á endanum erum við ekki að spila leikinn. Ég er ekki að fara að skora og Heimir er ekki að fara að taka neinar utanfótar snuddur í þessum leik,“ sagði Venni léttur.
Ítarlegra viðtal við hann er í spilaranum hér ofar.