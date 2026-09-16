Hörmulegur endir í leitinni að Noah litla

Hörmulegur endir virðist hafa orðið á umfangsmikilli leit að hinum þriggja ára Noah Woods í Suffolk á Englandi. Lík barns, sem talið er vera Noah, fannst í tjörn í þorpinu Brantham síðdegis í dag.
Breskir fjölmiðlar, þar á meðal BBC, greina frá þessu.
Noah hafði verið saknað frá því síðdegis í gær þegar hann hvarf eftir að hafa verið að leik skammt frá heimili sínu. Meira en 1.300 manns komu að leitinni að drengnum.
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Tom Pearse, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni í Suffolk, staðfesti síðdegis að sérhæfðir kafarar hefðu fundið lík barns í vatninu. Talið er að um Noah sé að ræða og hefur fjölskyldu hans verið tilkynnt um fundinn.
Dánarorsök liggur ekki fyrir en lögregla segir ekkert benda til þess að saknæmt athæfi hafi átt sér stað.
Noah var heyrnarskertur að hluta og í greiningarferli vegna mögulegrar einhverfu. Á myndum úr öryggismyndavélum sást hann síðdegis í gær leika sér á hringekju nærri heimili sínu, klæddur í hvítan bol með teiknimyndapersónunni Blæju, stuttbuxur og svarta Vans-skó.
Talið er að hann hafi skömmu síðar hlaupið frá ættingja sínum og farið niður húsasund sem liggur meðal annars að nýbyggðu íbúðahverfi, fyrrnefndri tjörn og járnbrautarteinum.
Tom Pearse, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni í Suffolk, sagði á blaðamannafundi að hugur lögreglu væri fyrst og fremst hjá fjölskyldu Noah og öllum þeim sem þekktu drenginn.
Hann sagði gríðarlegan fjölda lögreglumanna, annarra viðbragðsaðila og óbreyttra borgara hafa komið að leitinni síðasta sólarhringinn og þakkaði hann fyrir þá miklu samstöðu sem samfélagið sýndi.
Pearse bað jafnframt fólk um að sýna fjölskyldu Noah tillitssemi á þessum erfiða tíma.
„Fjölskyldan þarf nú tíma, svigrúm og næði og ég þakka ykkur fyrir skilninginn.“