Hafa samband
DV
433

Í fyrsta sinn í 42 ár sem þetta gerðist hjá Manchester United í kvöld

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 16. september 2026 20:58
Youri Tielemans Getty Images

Manchester United skrifaði óæskilega sögu á Old Trafford í kvöld þegar liðið tapaði 3-2 gegn Brighton í enska deildarbikarnum.

United var 2-1 yfir í hálfleik eftir mörk frá Shea Lacey og Mason Mount, en Brighton sneri leiknum við í síðari hálfleik og tryggði sér sæti í næstu umferð.

Samkvæmt tölfræði frá bet365 hafði Manchester United ekki tapað leik á Old Trafford eftir að hafa verið yfir í hálfleik síðan í maí árið 1984.

Það voru því rúm 42 ár síðan það gerðist síðast.

Lærisveinar Fabian Hürzeler bundu enda á þessa ótrúlegu tölfræði þegar Pascal Groß jafnaði metin áður en Maxim De Cuyper skoraði sigurmark Brighton.

Úrslitin eru mikið áfall fyrir United sem er þar með úr leik í deildarbikarnum.

Fleiri fréttir