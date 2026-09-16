Í fyrsta sinn í 42 ár sem þetta gerðist hjá Manchester United í kvöld

Manchester United skrifaði óæskilega sögu á Old Trafford í kvöld þegar liðið tapaði 3-2 gegn Brighton í enska deildarbikarnum.
United var 2-1 yfir í hálfleik eftir mörk frá Shea Lacey og Mason Mount, en Brighton sneri leiknum við í síðari hálfleik og tryggði sér sæti í næstu umferð.
Samkvæmt tölfræði frá bet365 hafði Manchester United ekki tapað leik á Old Trafford eftir að hafa verið yfir í hálfleik síðan í maí árið 1984.
Það voru því rúm 42 ár síðan það gerðist síðast.
Lærisveinar Fabian Hürzeler bundu enda á þessa ótrúlegu tölfræði þegar Pascal Groß jafnaði metin áður en Maxim De Cuyper skoraði sigurmark Brighton.
Úrslitin eru mikið áfall fyrir United sem er þar með úr leik í deildarbikarnum.