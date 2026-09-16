Að hitna í kolunum fyrir helgina - Hótaði því að skera af honum andlitið

Tomas Soucek, leikmaður West Ham, fékk alvarlega hótun frá stuðningsmanni Millwall fyrir grannaslag liðanna um helgina.
West Ham heimsækir Millwall á The Den á laugardag en þetta verður fyrsti leikur liðanna í 14 ár. Viðureignin er ein sú eldfimasta í enskum fótbolta.
Í myndbandi sem dreift hefur verið á samfélagsmiðlum sést stuðningsmaður Millwall vara Soucek við því að mæta á völlinn og hóta honum alvarlegu ofbeldi.
Soucek, sem er 31 árs, hefur ekki leikið með West Ham á tímabilinu vegna ökklameiðsla en hefur fylgst með liðinu af hliðarlínunni.
Saga viðureigna Millwall og West Ham er stormasöm og hafa leikir liðanna áður einkennst af átökum utan vallar.
Þegar félögin mættust í deildabikarnum árið 2009 brutust út mikil ólæti, stuðningsmaður var stunginn og lögregla þurfti að beita miklum mannafla til að ná stjórn á aðstæðum.
Just a Millwall fan telling Tomás Soucek that he’s “going to cut his f*cking face off next Saturday at the den”
Soucek just laughing back at him😂😂😂
Embarrassing Millwall fan… pic.twitter.com/Kg0CEburtB
— Now Football (@Nowfootball) September 14, 2026