Boehly búinn að kveðja Chelsea - Hafði verið ágreiningur á meðal eigenda

Todd Boehly er hættur sem stjórnarformaður Chelsea eftir að hafa selt hlut sinn í félaginu til Clearlake Capital.
Boehly og Mark Walter áttu hvor um sig 12,8 prósenta hlut í Chelsea en Clearlake, sem áður átti 61,5 prósent, hefur keypt báða hlutina. BBC segir kaupverðið tæplega einn milljarð punda.
Clearlake, undir stjórn Behdad Eghbali og Jose E. Feliciano, fer því nú með fulla stjórn Chelsea. Hansjorg Wyss á áfram 12,8 prósenta hlut og verður áfram hluti af eigendahópnum.
Boehly hafði verið stjórnarformaður Chelsea frá árinu 2022 þegar eigendahópurinn keypti félagið af Roman Abramovich fyrir 2,3 milljarða punda. Ágreiningur hafði hins vegar verið innan eigendahópsins undanfarin ár og höfðu bæði Boehly og Clearlake skoðað að kaupa hinn aðilann út.
Chelsea er nú metið á um fimm milljarða punda. Félagið segir eigendaskiptin ekki hafa áhrif á daglegan rekstur eða stefnu þess.