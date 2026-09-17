Öskuill út í tvo lækna - Telur að slæleg vinnubrögð þeirra hefðu getað kostað hana lífið

Bandaríska landsliðskonan Savannah DeMelo hefur höfðað mál gegn sjúkrahúsi og tveimur læknum eftir að hún fór í hjartastopp í miðjum leik í fyrra.
Hin 28 ára gamla DeMelo, sem leikur með Racing Louisville, hneig niður í leik í bandarísku NWSL-deildinni í september 2025. Hún var síðar greind með hjartsláttartruflanir og hefur ekki spilað síðan.
DeMelo sakar háskólasjúkrahús Louisville og tvo lækna um vanrækslu í aðdraganda hjartastoppsins. Kveðst hún hafa kvartað undan brjóstverkjum, svima og mæði um hálfu ári áður og var þá send í rannsóknir.
Telur hún og að vanræksla læknanna hafi átt stóran þátt í hruni hjá henni heilsufarslega og að endingu, hjartastoppinu.
DeMelo hefur leikið sjö A-landsleiki fyrir Bandaríkin og var í landsliðshópnum á HM 2023.