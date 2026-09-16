Sjá hann sem mögulegan arftaka Harry Kane þó lítið hafi gengið upp

Bayern Munchen hefur Nick Woltemade í sigtinu sem mögulegan arftaka Harry Kane. Talksport segir frá.
Hinn 24 ára gamli Woltemade er samningsbundinn Newcastle en leikur með Juventus á láni út þetta tímabil. Bayern hafði mikinn áhuga á Þjóðverjanum áður en hann fór til Englands í fyrra og fylgist áfram með honum, þó svo að hann hafi ekki heillað þar eða á fyrstu vikunum á Ítalíu.
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Woltemade kom til Newcastle frá Stuttgart fyrir um 70 milljónir punda. Hann skoraði ellefu mörk og lagði upp sex í 53 leikjum áður en Newcastle lánaði hann til Juventus.
Kane er orðinn 33 ára og samningur hans við Bayern rennur út næsta sumar. Viðræður um framlengingu standa þó yfir og ekkert bendir til þess að Bayern vilji losa sig við enska framherjann á næstunni.