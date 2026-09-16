Liverpool mun draga það að taka ákvörðun

Liverpool ætlar ekki að flýta sér að taka ákvörðun um hvort félagið kaupi Ronald Araujo af Barcelona. Football Insider segir frá.
Hinn 27 ára gamli Araujo kom til Liverpool á láni í sumar og hefur farið vel af stað. Liverpool er með kauprétt á varnarmanninum upp á um 47 milljónir punda næsta sumar.
Félagið ætlar þó að bíða þar til tímabilinu lýkur áður en ákvörðun verður tekin og vill meðal annars sjá hvort Araujo takist að halda sér heilum eftir meiðslavandræði síðustu ára hjá Barcelona.
Araujo er sagður hafa tekið á sig launalækkun til að fara til Liverpool og hefur jafnframt ráðið sér enskukennara eftir komuna til Englands.