Ekki gerst á Old Trafford í 50 ár

Manchester United tapaði niður tveggja marka forskoti gegn Brighton í deildabikarnum í gær og um leið féll 50 ára gamalt met á Old Trafford.
United komst í 2-0 en Brighton sneri taflinu við og vann 3-2. Þetta var í fyrsta sinn síðan árið 1976 sem United tapar heimaleik eftir að hafa komist tveimur mörkum yfir.
Síðast gerðist það gegn Tottenham fyrir hálfri öld, þegar Lundúnaliðið vann sömuleiðis 3-2 á Old Trafford.
Pressan á Michael Carrick hefur aukist eftir dapra byrjun á tímabilinu. United tapaði einnig 1-0 heima gegn Manchester City um síðustu helgi þrátt fyrir að City hafi verið manni færri frá 23. mínútu. Liðið er með aðeins með fjögur stig eftir fjóra leiki í ensku úrvalsdeildinni.