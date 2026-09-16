Hræðilegur harmleikur í miðju fjölskylduboði – Feðgunum ber ekki saman um hvað gerðist

Fimm ára drengur lést eftir að hafa verið skilinn eftir í bíl fjölskyldu sinnar í rúman tvo og hálfan tíma á meðan foreldrar hans héldu fjölmennt boð á heimili sínu í Arizona í Bandaríkjunum. Foreldrarnir hafa verið ákærðir fyrir manndráp af gáleysi.
Í frétt New York Post kemur fram að harmleikurinn hafi átt sér stað í Peoria, úthverfi Phoenix, á sunnudag. Drengurinn, Theo Sabo, hafði farið ásamt fjölskyldu sinni í skírn í kirkju fyrr um daginn. Þegar fjölskyldan kom heim um klukkan eitt síðdegis varð Theo eftir í bílnum.
Um 50 vinir og ættingjar voru samankomnir í boði á heimili fjölskyldunnar og leið meira en tveir og hálfur tími áður en fólk áttaði sig á því að Theo var hvergi sjáanlegur.
Drengurinn fannst að lokum meðvitundarlaus inni í bílnum. Mikill hiti var á svæðinu þennan dag og fór hitinn utandyra upp í 41 gráðu á Celsíus.
Reynt var að endurlífga Theo áður en hann var fluttur á sjúkrahús, en þar var hann úrskurðaður látinn.
Kennir 14 ára syninum um
Foreldrar Theo, hinn fimmtugi Mihail Sabo og Anca Sabo, 45 ára, voru í kjölfarið ákærð fyrir manndráp af gáleysi. Auk Theo eiga hjónin fjögur börn, 18, 15, 14 og 9 ára.
Frásagnir af því sem gerðist þegar fjölskyldan kom heim úr skírninni stangast hins vegar á, að sögn New York Post.
Mihail sagði lögreglu að hann hefði beðið 14 ára son sinn um að sækja Theo úr bílnum. Sonurinn sagði lögreglu aftur á móti að faðir hans hefði aldrei beðið hann um það.
Málið var tekið fyrir hjá dómstóli í Maricopa-sýslu á mánudag og komu foreldrarnir hvort í sínu lagi fyrir dómara. Anca var sýnilega miður sín við fyrirtökuna og grét mikið en Mihail sat að mestu hljóður með höfuðið niðri.
Leah Dodd, verjandi hjónanna, lagði áherslu á að um hræðilegan harmleik væri að ræða.
„Þetta var harmleikur og ég get ekki lagt nægilega mikla áherslu á það,“ sagði hún.
Segir móðurina hafa treyst á föðurinn
Dodd hélt því fram fyrir dómi að móðir Theo hefði verið upptekin við að taka á móti gestum og gert ráð fyrir að eiginmaður hennar sæi um að koma drengnum inn úr bílnum. Samkvæmt frásögn verjandans bað Mihail síðan 14 ára son þeirra um að sækja Theo.
„Móðirin er að halda boð á heimilinu og gerir ráð fyrir að faðirinn sæki barnið. Faðirinn biður svo 14 ára drenginn um það,“ sagði Dodd og hélt því fram að ekki væri óeðlilegt að fela 14 ára unglingi slíkt verkefni.
Hún sagði Theo hafa verið sofandi þegar fjölskyldan kom heim og mikið hafi verið um að vera. Að hennar mati væru ákærur um manndráp af gáleysi og vanrækslu á barni ekki réttlætanlegar og lýsti hún dauða drengsins sem ólýsanlegum harmleik.
Saksóknari í málinu lagði hins vegar áherslu á að drengurinn hefði setið einn í bílnum í meira en tvo og hálfan tíma án þess að foreldrar hans vissu hvar hann væri.
„Barnið var í bílnum í meira en tvo og hálfan tíma og foreldrarnir vissu ekki hvar hann var allan þann tíma,“ sagði Brooke Gaunt, saksóknari í Maricopa-sýslu.
„Ég vil fá að sjá börnin mín“
Verjandinn benti einnig á við fyrirtökuna að Anca hefði sjálf hringt í neyðarlínuna þegar Theo fannst, tekið þátt í tilraunum til að bjarga lífi hans og svarað spurningum lögreglu.
„Þetta er ekki manneskja sem er að reyna að flýja,“ sagði Dodd og bætti við að viðbrögð hjónanna eftir að Theo fannst hefðu verið eðlileg miðað við aðstæður.
Anca grét mikið meðan á fyrirtökunni stóð og bað á einum tímapunkti dómarann um að fá að hitta hin börn sín.
„Ég vil fá að sjá börnin mín. Vinsamlegast leyfið mér að sjá börnin mín,“ sagði hún.
Mihail kom fyrir dómarann strax á eftir eiginkonu sinni. Hann sýndi lítil svipbrigði og sat stóran hluta fyrirtökunnar með höfuðið niðri.
Trygging vegna hvors foreldris var ákveðin 150 þúsund Bandaríkjadalir. Þeim hefur jafnframt verið bannað að hafa samband sín á milli á meðan málið er til meðferðar. Þau mega þó hitta fjögur eftirlifandi börn sín undir eftirliti.
Hjónin hafa verið gift í tæp 20 ár og hafa búið í Arizona frá árinu 2011.
Foreldrarnir eiga næst að koma fyrir dómara 21. september næstkomandi.