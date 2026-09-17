Er á blaði hjá Lundúnaliðinu eftir erfiða byrjun

Rob Edwards kemur til greina sem næsti stjóri Crystal Palace ef félagið ákveður að reka Pierre Sage. Football Insider segir frá.
Sage tók við Palace í sumar en hefur farið illa af stað. Liðið hefur tapað þremur af fyrstu fjórum leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni og fengið á sig ellefu mörk, flest allra liða.
Þá segir Football Insider að nokkrir leikmenn hafi lýst yfir óánægju með æfingaaðferðir Frakkans.
Edwards er sagður ofarlega á blaði hjá Palace verði breyting gerð. Hann þekkir Matt Hobbs, yfirmann knattspyrnumála hjá félaginu, vel frá því þeir unnu saman hjá Wolves og er Hobbs sagður mikill aðdáandi hans.
Palace mun þó ekki ráðast í stjórabreytingar að svo stöddu heldur fylgjast með hvort gengið batni ekki.