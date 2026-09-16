United skoðar sóknarmann Real Madrid - Gætu reynt að fá hann í janúar

Manchester United er eitt þeirra félaga sem fylgist náið með stöðu Endrick hjá Real Madrid og gæti reynt að fá Brasilíumanninn í janúar.
Samkvæmt AS ríkir óvissa um framtíð hins 20 ára gamla sóknarmanns hjá spænska stórveldinu og nokkur félög eru sögð tilbúin að bregðast við ef hann verður fáanlegur.
Endrick gekk til liðs við Real Madrid frá Palmeiras árið 2024 og var þá talinn einn efnilegasti ungi sóknarmaður heims.
United hefur haldið áfram að skoða möguleika á að styrkja sóknarlínuna og gæti því haft áhuga á að bæta Endrick við hópinn.
Brasilíumaðurinn eyddi síðari hluta síðasta tímabils á láni hjá Lyon og stóð sig vel þar. Hann skoraði átta mörk og lagði upp önnur átta í 21 leik.
Ekki liggur fyrir hvort Real Madrid sé tilbúið að lána eða selja Endrick í janúar.