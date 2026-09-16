Arnar um nýjan sóknarmann íslenska landsliðsins: Ætti ekki að þola hann - „Var pain in the ass“

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari A karla, hefur valið hóp fyrir fyrstu fjóra leiki liðsins í Þjóðadeild UEFA.
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Arnar segir að valið á hópnum hafa verið erfitt. Hann telur hópinn sem hann hefur úr að velja mjög öflugan.
„Það eru 15-20 leikmenn utan hóps sem hefðu getað verið í hópnum, enginn hefði sett neitt út á það. Við höfum unnið að því að stækka hópinn og það er ánægjulegt, ég tel okkur vera komna á góðan stað. Það er erfitt að skilja menn eftir, ég er ánægður með hópinn," sagði Arnar á fundi í dag.
Rúnar Alex Rúnarsson er mættur aftur í hópinn eftir langa fjarveru en hann hefur fengið fleiri tækifæri með FCK í Danmörku undanfarið.
„Ég átti gott spjall við Rúnar fyrir ferð okkar til Japans, hann var ekki tilbúin að koma þá af ýmsum ástæðum. Hugur hans vildi koma, hann var spenntur fyrir því sem var í gangi. Ég hef verið ánægður með að Anton Ara, það er erfitt starf að vera þriðji markvörður. Þú þarft að vera klár í að láta skjóta mikið á þig á æfingum, ef þú ert með markvörð sem er að spila með FCK reglulega, þá eigum við að skoða það. Hann er á uppleið aftur eftir að hafa spilað minna síðustu ár, hann er klár. Við eigum að fagna því, hann er með hæfileika til að veita samkeppni.“
Ísak Snær Þorvaldsson framherji Lyngby er í hópnum en Arnar talar vel um hann þrátt fyrir að þeir hafi eldað grátt silfur þegar Arnar stýrði Víkingi og Ísak var sóknarmaður Breiðabliks. Ísak mætti með landsliðinu í ferð til Japans í sumar.
„Hann er leikmaður sem ég ætti ekki að þola, hann kom í veg fyrir að Íslandsmeistaratitlarnir mínir voru tveir en ekki fjórir. Hann var pain in the ass með Blikunum. Hann er flottur á æfingum, hann er flottur að taka taktískum leiðbeiningum. Svo er hann byrjaður að spila í dönsku úrvalsdeildinni, það er mælikvarði á hvaða leveli menn eru á. Að fá hann inn í okkar aðalhóp þá erum við að hjálpa honum að ná sínu leveli, hann kemur með öðruvísi hluti í okkar hóp.“