Arnar Gunnlaugs velur landsliðshóp: Aron Einar og Gylfi í hópnum - Ísak Snær óvænt inni

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari A karla, hefur valið hóp fyrir fyrstu fjóra leiki liðsins í Þjóðadeild UEFA.
Ísland hefur leik á Laugardalsvelli gegn Eistlandi 26. september, mætir Lúxemborg ytra 29. september, Búlgaríu á Laugardalsvelli 3. október og svo Eistlandi ytra 6. október
Aron Einar Gunnarsson og Gylfi Þór Sigurðsson eru báðir í hópnum, Gylfi missti af leik Víkings um helgina vegna meiðsla en er að ná sér.
Rúnar Alex Rúnarsson er mættur aftur í landsliðið eftir langa fjarveru, markvörðurinn hefur spilað meira með FCK síðustu vikur en áður. Anton Ari Einarsson fer úr hópnum vegna þess.
Ísak Snær Þorvaldsson sóknarmaður Lyngby er mættur í hópinn og kemur það val líklega mest á óvart. Ekkert pláss er fyrir Daníel Tristan Guðjohnsen.
Bróðir hans, Andri Lucas er hins vegar mættur aftur eftir meiðsli. Hann hefur spilað frábærlega með Blackburn í upphafi tímabils á Englandi.
Hópurinn:
Elías Rafn Ólafsson
Hákon Rafn Valdimarsson
Rúnar Alex Rúnarsson
Guðlaugur Victor Pálsson
Bjarki Steinn Bjarkason
Daníel Leó Grétarsson
Aron Einar Gunnarsson
Hörður Björgvin Magnússon
Logi Tómasson
Mikael Egill Ellertsson
Hákon Arnar Haraldsson
Andri Fannar Baldursson
Ísak Bergmann Jóhannesson
Gylfi Þór Sigurðsson
Stefán Teitur Þórðarson
Jón Dagur Þorsteinsson
Arnór Sigurðsson
Kristall Máni Ingason
Albert Guðmundsson
Mikael Neville Anderson
Brynjólfur Andersen Willumsson
Andri Lucas Guðjohnsen
Orri Steinn Óskarsson
Ísak Snær Þorvaldsson