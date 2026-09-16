Höddi Magg og fleiri málsmetandi menn taka undir gagnrýni Rúnars - „Núverandi fyrirkomulag er ömurlegt“

Hörður Magnússon, íþróttafréttamaður og sparkspekingur, tekur undir harða gagnrýni Rúnars Kristinssonar, þjálfara Fram, á núverandi fyrirkomulag Bestu deildar karla.
Rúnar lét skoðanir sínar skýrt í ljós í viðtali við RÚV þar sem hann gagnrýndi tvískiptingu deildarinnar og hvernig lokasprettur mótsins hefur þróast undanfarin ár.
„Það er bara jafn ömurlegt og þessi úrslitakeppni er. Ég hef sagt það frá því að þetta hófst að þetta verður aldrei skemmtilegt. Ég er á móti þessu,“ sagði Rúnar.
Hann benti á að þrátt fyrir að hugmyndin hafi verið að auka spennu hafi það sjaldnast tekist.
„Það er voða gaman fyrir mig að vera með lið í toppbaráttu og eiga séns á að berjast um titil, þangað til í dag, en því miður hefur það bara gerst einu sinni að það verður einhver úrslitaleikur úr þessu í síðustu umferð.“
Rúnar gagnrýndi einnig löng hlé undir lok tímabilsins. „Svo kemur þriggja vikna pása og þá eru þrír leikir eftir. Þetta er bara galið. Það er enginn leikmaður sem nennir þessu. Ég tala bara hreint út.“
Hann sagði jafnframt erfitt fyrir leikmenn að halda einbeitingu þegar leikirnir hafa litla þýðingu. „Að koma síðan til baka og eiga þrjá leiki eftir sem skipta nákvæmlega engu máli, það er ekki skemmtilegt.“
Hörður tók undir þessi orð í pistli á Facebook og sagði Rúnar hitta naglann á höfuðið. „Það er engum til gagns að halda þessu áfram með núverandi fyrirkomulagi. Þetta er algerlega misheppnað og menn hafa haft nokkur ár til að sannreyna,“ skrifaði Hörður.
Hann telur að stjórnendur íslenskrar knattspyrnu þurfi að endurskoða fyrirkomulagið frá grunni. „Fjöldi leikja sem skiptir engu máli er deildinni ekki til framdráttar. Endasprettur deildarinnar hefur breyst í Lengjubikarinn, ekki bara núna heldur of oft.“
Hörður vill sjá tvískiptinguna aflagða og nefnir eina mögulega lausn. „Mögulega er lausnin að fjölga um tvö lið? Spila 26 leiki og láta þar við sitja.“
Umræðan um keppnisfyrirkomulag Bestu deildarinnar virðist því enn á ný vera komin af stað, nú þegar bæði þjálfarar og sparkspekingar kalla eftir breytingum.
Fleiri taka til máls:
Haraldur Haraldsson sem var lengi vel í stafni hjá Víkingi hefur þetta að segja. „Menn gleyma því að fjöldi liða mun spila fullt af leikjum frá byrjun ágúst sem skipta engu máli ef farið er í 14 liða deild. Er það betra? Svona ár kemur á 10 ára fresti í efri hlutanum en spennan í neðri hlutanum er svo sannarlega fyrir hendi og þar skipta allir leikir máli," segir Haraldur.
Lúðvík Jónasson, fyrrum leikmaður Stjörnunnar segir að breytinga sé þörf. „Þá vera með 10 lið og þrjár umferðir. Núverandi fyrirkomulag er ömurlegt“
Jónas Karl Þórhalsson, faðir fótboltans í Grindavík leggur til breytingar og vill fara þessa leið. „Fjölga í 14 lið. Yfirfara öll mannvirkin hjá liðum í leyfiskerfinu, gervigras er komið til að vera og wc-gámar og vörubretti eru ekki í boði.
„Bæta aðstöðu fyrir áhorfendur og fjölskyldur. Stóra sali efst í áhorfendastúku með veitingaaðstöðu og góðri wc-aðstöðu. Þá margfaldast tekjur og upplifun Fá ríkið til að endurgreiða 100% vsk af allar vinnu og efni vegna uppbyggingu íþróttamannvirkja," skrifar Jónas.