Strákarnir okkar á ótroðnum slóðum en Arnar er brattur - „Þetta er mín biblía“

Íslenska karlalandsliðið er á leið í stórt landsleikjaverkefni í C-deild Þjóðadeildarinnar nú í kringum mánaðarmót þar sem liðið spilar fjóra leiki á ellefu dögum, heima gegn Eistlandi, úti gegn Lúxemborg, heima gegn Búlgeríu og svo aftur gegn Eistum úti. Í langan tíma hafa landsleikjagluggarnir á haustin verið þannig að það eru spilaðir tveir leikir í september, tveir í október og tveir í nóvember. Nú dettur október-verkefnið út.
„Ég er bara spenntur. Við erum að renna svolítið blint í sjóinn, en það verður sagt um öllur önnur lið. Við fáum eina æfingaviku sem verða líklega einu æfingarnar að einhverju viti. Hinir dagarnir eru bara ferðalög, endurheimt, fundir og þess háttar. Ég ætla ekki að kvarta yfir þessu og svo kemur reynsla á þetta. Við bætum það sem þarf að bæta svo því ég held að þetta sé komið til að vera,“ sagði Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari í dag.
Ísland er hæst skrifaða liðið í riðlinum og ætlar sér toppsætið, segir Arnar.
„Við förum inn í þetta til að reyna að ná í öll 12 stigin. En ég held að 10 stig væri flott, þetta eru alltaf erfiðir útileikir. Við höfum átt erfitt með að stimpla okkar leiktaktík inn í þá leiki. Þetta er mín biblía, FIFA-listinn. Við erum í 74. sæti af ástæðu og eigum skilið að vera þar en við ætlum að fikra okkur upp. Það er þægilegt að vera sigurstranglegastur, þú þarft að taka því af ábyrgð og festu. Vera minnugur þess að koma fram við alla andstæðinga af virðingu. Það eru alltaf 1-2 frábærir leikmenn, sama hver andstæðingurinn er.“
Ítarlegt viðtal við Arnar er í spilaranum hér ofar. Þar ræðir hann nánar komandi leiki og valið á leikmannahópnum, sem hann opinberaði í dag.