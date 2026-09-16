Segir sökina vera hjá United - Hafi fjarlægst því sem félagið segist vera

Oliver Holt, aðalíþróttaskrifari Daily Mail, segir stöðuna í kringum hinn 15 ára gamla JJ Gabriel vera enn eitt merkið um hnignun Manchester United.
Gabriel, sem er talinn eitt mesta ungstirni félagsins í áratugi, hefur óskað eftir því að yfirgefa United fyrir 16 ára afmælið sitt. Holt segir að í slíkum málum sé oft fljótt að kenna leikmanninum, foreldrum hans eða umboðsmönnum um en telur það rangt í þessu tilviki.
Að hans mati liggur vandinn frekar hjá félaginu sjálfu.
Holt bendir á að United hafi árum saman glímt við slaka stjórnun og að afleiðingarnar séu nú að koma í ljós. Félagið eigi erfiðara en áður með að laða að bestu leikmenn heims og nú sé jafnvel eitt mesta ungstirni þess farið að efast um framtíð sína þar.
„Af hverju ættu foreldrar JJ Gabriel að treysta framtíð sonar síns í hendur eigenda eins og Glazer-fjölskyldunnar og Sir Jim Ratcliffe?“ spyr Holt.
Hann segist sjálfur hafa séð Gabriel spila í unglingabikarnum og fullyrðir að hæfileikarnir séu raunverulegir. Holt telur jafnframt mögulegt að United hafi brugðist of seint við með því að gefa honum ekki fyrr tækifæri með aðalliðinu.
Holt nefnir Arsenal til samanburðar, þar sem Max Dowman og Ethan Nwaneri fengu tækifæri aðeins 15 ára.
Að mati hans væri brotthvarf Gabriel ekki fyrst og fremst áfellisdómur yfir leikmanninum, heldur enn eitt dæmið um hversu langt United hafi fjarlægst þá ímynd sem félagið byggði áður á með eigin uppöldum leikmönnum.