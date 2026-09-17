Líklegastur til að taka við af Carrick

Eddie Howe er talinn líklegastur til að taka við Manchester United fari svo að Michael Carrick verði rekinn. Enskir miðlar fjalla um þetta í morgunsárið.
United tapaði 3-2 gegn Brighton í deildabikarnum í gær eftir að hafa komist 2-0 yfir á fyrstu tíu mínútunum. Liðið hefur jafnframt aðeins fengið fjögur stig úr fyrstu fjórum leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni.
Veðbankar telja nú að Howe sé líklegastur til að taka við verði Carrick rekinn og á Sky Bet er til að mynda boðið upp á stuðulinn 2,88. Næst á eftir koma Thomas Tuchel og Julian Nagelsmann.
Howe hefur verið án starfs síðan hann hætti hjá Newcastle í sumar eftir fimm ár við stjórnvölinn og almennt gott gengi.
Það er þó ekki talið að veruleg pressa sé farin að myndast á Carrick í starfi.