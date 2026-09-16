Barcelona skoðar tvo af bestu framherjum heims

Barcelona er sagt hafa Harry Kane og Erling Haaland á óskalistanum ef félaginu tekst ekki að fá Julian Alvarez frá Atletico Madrid.
Samkvæmt Talksport er Alvarez áfram ofarlega á lista spænska stórveldisins, en Barcelona er einnig að skoða aðra möguleika fyrir framtíð sóknarlínunnar.
Kane, sem er 33 ára, leikur með Bayern München og hefur haldið áfram að skora mikið í Þýskalandi. Barcelona er sagt fylgjast með stöðu enska landsliðsfyrirliðans.
Haaland er einnig nefndur sem mögulegur kostur. Norðmaðurinn er 26 ára og hefur verið einn öflugasti framherji heims undanfarin ár hjá Manchester City.
Alvarez, 26 ára, er þó sagður vera eitt helsta skotmark Barcelona.
Ljóst er að félagið horfir til stórra nafna þegar kemur að því að styrkja fremstu víglínu sína, en það yrði kostnaðarsamt að fá hvern þessara leikmanna.