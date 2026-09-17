Þurftu tíma til að ná sér niður eftir leikinn í Árbænum - „Menn fara ekkert beint heim að sofa“

Arnór Breki Ásþórsson, fyrirliði Fylkis, segir leikmenn liðsins gíraða í úrslitaleik umspils Lengjudeildarinnar við HK á laugardag. Það tók tíma að ná sér niður eftir undanúrslitaeinvígið við HK.
Fylkir mætir Þrótti í úrslitaleiknum. Þróttur vann Njarðvík í undanúrslitum en einvígi Fylkis við HK fór alla leið í framlengingu.
„Við erum spenntir fyrir leiknum. Menn þurftu að ná sér niður eftir einvígið við HK og stilla saman strengi. Menn fara ekkert beint heim að sofa eftir svona leik. Það var mikið undir og menn vel gíraðir, fullt af fólki í stúkunni, skemmtilegt kvöld í Árbænum,“ sagði Arnór við 433.is í dag.
Menn átta sig á að mikið er undir á laugardag.
„Það gæti alveg verið að menn verði að þreifa fyrir sér í byrjun leiks, sem er bara eðlilegt. Þetta er úrslitaleikur og við leggjum þetta upp sem einn slíkan. En við spilum okkar leik, verðum þéttir fyrir og vonandi siglum við þessu heim.“
Goðsögnin Heimir Guðjónsson tók við Fylki fyrir tímabil.
„Heimir kemur með gríðarlega þekkingu og reynslu inn í klúbbinn. Það er mjög gaman að hafa hann sem þjálfara. Það hefur verið mjög holt fyrir liðið að fá hann inn,“ sagði Arnór um Heimi.
Ítarlegra viðtal er í spilaranum.