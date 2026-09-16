Playboy-stjarna uppljóstrar um manninn sem vildi sofa hjá sér og tvíburasystur hennar

Brasilíska blakkonan og Playboy-fyrirsætan Key Alves hefur fullyrt að Neymar hafi eitt sinn viljað sofa bæði hjá henni og tvíburasystur hennar, Keyt Alves.
Key greindi frá þessu í samtali við Marca og sagði fyrrum leikmann Barcelona og Paris Saint-Germain hafa spurt hvort hann gæti stundað kynlíf með þeim báðum.
„Veistu hvað hann sagði? Hvort hann gæti sofið hjá okkur báðum,“ sagði Key.
Hún tók jafnframt skýrt fram að áhuginn hefði ekki verið gagnkvæmur. „Hann misskildi okkur algjörlega.“
Key er ein þekktasta blakkona Brasilíu á samfélagsmiðlum og er með yfir 13 milljónir fylgjenda á Instagram. Hún hefur einnig starfað með Playboy og rekur aðgangssíðu á OnlyFans.
Hún hefur áður sagt að tekjur hennar af stafrænum miðlum séu margfalt hærri en þær sem hún fær fyrir blakkferilinn.
„Í dag eru þetta mínar stærstu tekjur. Ég þéna um 50 sinnum meira á stafrænum miðlum en í blakinu,“ sagði Key í samtali við Globo Esporte.
Hún sagði OnlyFans vera sérstaklega stóran hluta af þeim tekjum. Neymar hefur ekki, samkvæmt frásögninni, tjáð sig opinberlega um fullyrðingar Key