Hjartaknúsarinn játar að sögusagnirnar séu sannar

Leikarinn og leikstjórinn Tom Cruise segir að „sögusagnirnar séu sannar“ þegar hann fjallar um umdeilda hegðun sína á kvikmyndasetti.
Tom Cruise hefur heyrt sögusagnirnar um að hann sé „ákafur“ á tökustað og svarar hann loksins fyrir þær. Cruise hefur leikið í nokkrum af stærstu kvikmyndum allra tíma, allt frá Eyes Wide Shut og Mission: Impossible til Jerry Maguire, sem og í metsölumyndum eins og Top Gun og Days of Thunder .
En hvernig er Cruise í raun og veru þegar myndavélarnar hætta að rúlla eða á milli taka? Leikarinn varpar ljósi á hvernig það í raun er að vinna með honum.
Cruise sem er orðinn 64 ára játaði að hann væri í raun „ákafur“ en sagðist vera opinskár um það við meðleikara sína áður en tökur hefjast.
„Kvikmyndir eru, þetta snýst um mannkynið,“ sagði hann við GQ „Ég hef ekkert á móti kapalsjónvarpi, sjónvarpi eða Netflix. Mér finnst það frábært. Skapa störf og allt. En það sem mér líkar við kvikmyndir er að við komum öll saman í einu herbergi og deilum upplifun.“
„Þegar ég vinn með fólki er ég ekki hræddur við að líta út eins og ég sé að leika, að líta kjánalega út. Þetta snýst um að finna tóninn okkar, finna þessi verkfæri saman og fá reynslu. Og ég vinn hörðum höndum og fólkið sem vinnur með mér veit það. Ég vænti mikils og ég er hreinskilinn varðandi það. Það er eins og: Sögusagnirnar eru sannar. Og viltu þetta' Ég segi: Treystu mér, sögusagnirnar eru sannar. Ég er mættur hérna á undan þér. Hvaða reynslu viltu?“
Hann hélt áfram: „Ég er mjög opinn. Það er ekki eins og við höfum enga áætlun. Við erum með handrit, við höfum áætlanir, við erum að fara í gegnum þetta. En ég finn líka fyrir þeirri ábyrgð fyrir alla,“ hélt Cruise áfram. „Jafnvel þegar ég var krakki, þá voru þau bara: Tom. Þú ert svo ákafur. Ég segi bara: Ég veit ekki hvað ég á að segja. Ég er ákafur. Ég hef mjög góðan húmor fyrir því, en þegar ég hef áhuga á einhverju, þá vil ég læra það. Ég vil skilja það. Og maður vill brjótast í gegnum ruglinginn og byggja upp þá hæfileika.“
Cruise segir að hann skilji símann „eins langt frá mér og mögulegt er“ til að halda sambandi.
„Ég er að horfa og hlusta og ég vil eyða sem minnstum tíma í síma,“ sagði hann. „Og starfsfólkið mitt og fólkið vita að það er eins og: Ekki senda mér ítarlegan tölvupóst. Komdu og talaðu við mig. Mér líkar að tala við fólk.
Næsta mynd Cruises er nokkuð frábrugðin hefðbundnum hasarmyndum. Digger er lýst sem dökkri gamanmynd og háðsmynd leikstýrði af Alejandro González Iñárritu, sem gerði Birdman og The Revenant.
Myndin er um öflugan olíujöfur sem stuðlaði að stórfelldum umhverfishamförum sem gætu eyðilagt heiminn. Hann leggur síðan af stað í erilsaman leiðangur til að sannfæra alla um að hann sé hetjan sem getur bjargað mannkyninu, jafnvel þótt hann hafi skapað vandamálið. Myndin kemur í kvikmyndahús 2. október.
Framhald af Days of Thunder er einnig í undirbúningi og Anne Hathaway verður meðleikari Cruise þegar myndin kemur út í júní 2028.